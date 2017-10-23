قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، يوم الاثنين، أن بغداد تؤيد عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الوزير الجعفري تصريحه في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أنه من الضروري احترام سيادة سوريا وعودتها إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، مشيرا إلى ذلك ما قاله للمرة الأخيرة في اجتماع جامعة الدول العربية.

وشدد وزير الخارجية العراقية أيضا على أن "المسائل السياسية كلها يجب أن يحلها السوريون بأنفسهم".

وسبق, أن طالب العراق في آذار الماضي, بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، وهو الطلب الذي رد عليه الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط بأن الجامعة غير مستعدة لمثل هذا القرار.

وكانت وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل قد دعا في أيلول الماضي, إلى إنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية, مؤكداً أنه لايوجد حل للأزمة في سوريا سوى الحل السياسي والمصالحات الوطنية.

وكانت الجامعة العربية قد علقت عضوية سوريا في الجامعة في كانون الأول عام 2011 وفرضت عليها عقوبات، بسبب تصاعد أعمال العف في البلاد محملة السلطات السورية مسؤولية سقوط ضحايا.

فيما اعتبر الرئيس بشار الأسد أن الجامعة العربي بحاجة إلى شرعية، كما عدت الحكومة الجامعة طرفا في الأزمة الدائرة وليست طرفا في الحل.