سجل سعر الذهب، يوم الاثنين، انخفاضاً جديداً بمقدار 100 ليرة عن آخر سعر وصل له، حيث بلغ سعر غرام الـ21 قيراط 17400 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 17400 ليرة للمبيع و17300 ليرة للشراء، بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ14915 ليرة للمبيع، و14815 ليرة للشراء.

وكان سعر الذهب يوم السبت، بلغ , 17500 ليرة لغرام الـ 21 ، و15 ألف لغرام الـ18 قيراط.

ويسعر الذهب في سوريا يومياً بالنظر إلى السعر العالمي للأونصة في البورصات العالمية، محسوباً بسعر الدولار بالسوق السوداء مقابل الليرة في اليوم نفسه، ليصار إلى تعميم السعر على جميع الصياغ الذين يبيعونه بسعر موحد لجميع فئاته وعياراته، ثم يضيف البائع على السعر هامش ربح يقدر بنحو 10% من سعر القطعة حسب تعقيد تشكيلها.

سيريانيوز