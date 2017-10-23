قال الرئيس بشار الاسد يوم الاثنين خلال استقباله لاعبي المنتخب الوطني للرجال لكرة القدم ان تحسن مستوى المنتخب في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية يعتبر بحد ذاته إنجازاً ويجب البناء عليه

وهنأ الأسد, بحسب بيان رئاسي, المنتخب بالمستوى المتميز الذي قدمه خلال المباريات المؤهلة لكأس العالم 2018 معتبراً أن ما حققه المنتخب هو حالة وطنية قبل أن تكون رياضية وهو مؤشر قوي على أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية منذ سنوات لم تنل من إرادة السوريين بل زادتهم قوة وعزيمة وتماسكاً".

وأكد الرئيس الأسد أن "تحسن مستوى المنتخب الوطني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها سورية يعتبر بحد ذاته إنجازاً ويجب البناء على هذا الإنجاز ومواصلة تحسين المستوى ورفع الكفاءة استعداداً للبطولات المقبلة", مضيفاً إن "هذا الإنجاز وغيره من الإنجازات التي يحققها السوريون في مجالات عدة لم تكن لتتحقق لولا النجاحات والانتصارات التي يحققها الجيش والقوات المسلحة ضد الإرهابيين ولولا صمود الشعب السوري في وجه أعتى حرب تعرضت لها سورية في التاريخ الحديث".

بدورهم شكر لاعبو المنتخب والكادر الفني والإداري للرئيس الأسد رعايته واهتمامه وعبروا عن تصميمهم على تحقيق نتائج أفضل في الاستحقاقات القادمة لرفع علم سورية مشيرين إلى أن تشجيع الجمهور السوري لهم كان حاضراً في أذهانهم وهم يخوضون المباريات وسيشكل حافزاً إضافياً بالنسبة لجميع أفراد المنتخب ليقدموا أقصى ما لديهم مستقبلاً.

وقالت الصفحة الرسمة لرئاسة الجمهورية إن الرئيس وخلال فعالية لتكريم اللاعبين، وقع على قمصان المنتخب.

ومن المقرر، أن يقيم الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم الإثنين حفل تكريم لنسور قاسيون في صالة الفيحاء الرياضية، تقديرا للجهود والمستويات المميزة التي قدمها المنتخب في التصفيات الآسيوية، المؤهلة لكأس العالم 2018.

وخسر المنتخب السوري في 10 الجاري مباراة إياب الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2018 في روسيا أمام نظيره الأسترالي بهدفين مقابل هدف وحيد، لينتهي مشوار نسور قاسيون في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، بعد أن حققوا إنجازا تاريخيا.

سيريانيوز