أشارت تقارير جديدة، إلى أن "آبل" قامت بتخفيض انتاج هواتف "آيفون 8 و8 بلس"، حوالي النصف تقريباً.

وبحسب "رويترز"، فإن الاختلاف القليل بين "آيفون 7" و"آيفون 8" كان سبباً بذلك نتيحة ضعف الإقبال علي الهاتف الجديد، فباستثناء خاصيّة الشحن اللاسلكي، لم تُقدّم الهواتف الجديدة الشيء الذي يحثّ على الشراء

ورجح البعض ضعف الإقبال على شراء "آيفون 8 و8 بلس"، إلى تأثير "آيفون إكس" الذي سيُفتح باب الطلبات المسبقة عليه في 27 الجاري.

وانخفض سعر سهم "آبل" بنسبة 1.5٪ على إثر تلك التقارير التي ذكرت أن "آبل" أعطت أمرًا للشركات المصنعة للمكونات الداخلية بخفض معدل الإنتاج في شهري تشرين الثاني وكانون الأول.

وهذه المرة الأولى التي تقوم فيها "آبل" بخفض طاقة الإنتاج بعد فترة قليلة جدًا من الكشف عن الهواتف، حيث تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهرين منذ إطلاق الهواتف.