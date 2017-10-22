طرحت "سوني" وحدة تحكم جديدة لـ"بلاي ستيشن 4"، خاصة بالأطفال بحجم صغير وتصميم بسيط.

وبحسب " thenextweb"، فإن "سوني" قد تعاونت مع صانع ملحقات الأجهزة Hori لإنتاج وحدة التحكم الجديدة لمنصة PS4 بتكلفة 30$ أي نصف تكلفة وحدة تحكم DualShock 4وأصغر منها بنسبة 40%.

وتفتقر وحدة تحكم "بلاي ستيشن 4" الخاصة بالأطفال، إلى بعض الأشياء مثل، لوحة اللمس، وشريط الضوء، ومنفذ jack لسماعات الأذن، وميزة الاهتزاز.

ومن المقرر أن تكون وحدة التحكم الجديدة الخاصة بالأطفال متوفرة في الولايات المتحدة وكندا خلال عطلة نهاية العام الجاري، على ان تتاح في باقي دول العالم لاحقاً.