"اتش ام دي" تطرح "نوكيا 7" بنظام "آندرويد" علوم وتكنولوجيا شارك

طرحت " إتش إم دي" التي تعمل على تطوير وتسويق أجهزة "نوكيا"، هاتف "نوكيا 7" بنظام تشغيل "آندرويد" ومواصفات متوسطة.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن الهاتف يحمل شاشة 5.2 بوصة بالدقة الكاملة مع معالج "سناب دراغون 630" وذاكرة عشوائية بخيارين 4 و6 غيغابايت مع ذاكرة تخزين 64 غيغابايت. ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية عريضة العدسة بدقة 5 ميغابكسل ومن الخلف كاميرا بدقة 16 ميغابكسل بفتحة f/1.8، مع ميزة التقاط صورة أو فيديو بالكاميرتين معاً، ويتوفر الهاتف بنسخة "آندرويد نوغا" وليس "أوريو"، وحالياً سيتم بيع الهاتف في الصين فقط الأسبوع القادم على أن يتاح لاحقاً بباقي العالم بسعر 377 دولار لنسخة 4 غيغابايت و407 دولار لنسخة 6 غيغابايت .

2017-10-22 21:42:23 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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