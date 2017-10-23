توقع وزير خارجية كازاخستان خيرات عبد الرحمانوف، يوم الاثنين، أن تشارك وفود جديدة في الجولة السابعة من محادثات تستضيفها العاصمة الكازاخستانية استانا بشأن سوريا نهاية الشهر الجاري.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) عن عبد الرحمانوف قوله " لا أستبعد حضور مشاركين جدد في اجتماع استانا السابع حول سوريا".

واكد عبد الرحمانوف ان "كل شيء يعتمد على مدى تنسيق الدول الضامنة لأعمالها"، مشيرا إلى أنه تم إرسال الدعوات للمشاركين في الاجتماع القادم.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخستانية، أعلنت يوم الخميس، أن الجولة السابعة من محادثات أستانا بشأن الأزمة في سوريا، ستعقد يومي 30-31 تشرين الأول الجاري.

وعقدت 6 جولات من مفاوضات استانا حول سوريا, كانت آخرها منتصف الشهر الماضي, وانتهت باتفاق تم التوصل إليه بين الدول الضامنة (روسيا , تركيا , إيران) حول إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا من بينها ادلب لمدة ستة أشهر, قابلة للتمديد.

سيريانيوز