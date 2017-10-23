قال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الاثنين إن داعش قتل 128 شخصا على الأقل في بلدة القريتين بوسط محافظة حمص على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن ينتزع الجيش السوري السيطرة على البلدة يوم السبت.

واشار المرصد, بحسب رويترز, إلى أن 83 شخصا على الأقل قتلوا في الساعات الثماني والأربعين التي سبقت سيطرة الجيش السوري على البلدة, مضيفا أن داعش اتهمت المدنيين بأنهم ”عملاء للنظام“.

وكان مقاتلو التنظيم المتشدد انتزعوا السيطرة على البلدة من القوات الحكومية في إطار هجوم مضاد شنه المتشددون الذين يتعرضون لضغط شديد في شرق سوريا.

وتمكنت القوات النظامية وحلفاءها السبت من استعادة السيطرة على بلدة القريتين ”بعد القضاء على مجموعات إرهابيي داعش التي تسللت إليها“.

يشار الى القريتين تبعد نحو 300 كيلومتر عن مدينة دير الزور وهي محور هجوم تشنه القوات الحكومية على داعش تدعمه الطائرات الروسية وفصائل مدعومة من إيران.

سيريانيوز