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اعتقال 20 سورياً بينهم أطفال بتهمة دخول لبنان خلسة
الاخبار المحلية

ألقت السلطات اللبنانية، يوم الاثنين، القبض على 20 سورياً دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.


وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام) ان  "شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، أعلنت عن توقيف 20 شخصا سوريا من بيهم 6 اولاد دون 5 سنوات، بجرم الدخول إلى البلاد خلسة في خراج بلدة الصويري البقاعية".

واعتقلت الجهات المختصة في لبنان, في الاونة الاخيرة, عشرات السوريين السوريين بينهم اطفال, بتهمة دخولهم البلاد خلسة.

وتعتقل السلطات الأمنية بين الحين والآخر سوريين وتحاكمهم بتهم مختلفة كدخولهم البلاد بطريقة غير قانونية والقتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة  والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

 

سيريانيوز
2017-10-23 07:15:59
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