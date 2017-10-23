قال نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، يوم الاثنين، إن موسكو تعوّل على مواصلة التعاون الروسي الأمريكي في سوريا.

ونقلت وسائل إعلام عن سيرومولوتوف قوله للصحفيين، "نأمل بمواصلة التعاون في المجال العسكري في سوريا. والمشاورات جارية".

ولفت الدبلوماسي الروسي الى "أنه لا يوجد هناك أي تقدم في التعاون الروسي الأمريكي في مجال مكافحة الإرهاب"، موضحا "لقد أبدينا استعدادنا. فقالوا إنهم سيعينون أشخاصا. لكن في حقيقة الأمر لا يوجد هناك من نحاوره".

وكان مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي هربرت ماكماستر قال الخميس، أن واشنطن يمكن أن تتعاون مع موسكو في سوريا.

وأعربت موسكو سابقاً عن "الاسف" لاستمرار التباعد بينها وبين واشنطن بشأن "التعاون الحقيقي" في سوريا, مشيرة الى انها تنتظر من الأمريكيين إبداء استعداد أكبر لتعاون كامل النطاق.

وتكثفت في الفترة الأخيرة اتهامات روسيا للولايات المتحدة بلعبها دوراً مبهماً في سوريا، وتسهيل تحركات جهاديين يهاجمون مواقع الجيش النظامي، واصفة قاعدة "التنف" جنوب سوريا، حيث يتواجد عسكريون أمريكييون بأنها "ثقب أسود" على الحدود مع الأردن.

سيريانيوز