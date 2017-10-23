طالبت حركة التغيير الكردية (كوران)، بحل رئاسة إقليم كردستان العراق، وتشكيل حكومة "إنقاذ وطني" للتعامل مع الأزمة بين الأكراد والحكومة العراقية المركزية.

وقالت الحركة في بيان بعد اجتماع في مدينة السليمانية يوم الأحد، أنه يجب "تشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل رئاسة إقليم كردستان".

ووجهت الحركة المعارضة، اللوم على رئيس الإقليم مسعود برزاني، وحملته مسؤولية "النكسات" التي تواجه الأكراد بعد استعادة القوات العراقية مدينة كركوك ، ردا على استفتاء على الاستقلال أجراه الأكراد الشهر الماضي.

واستعادت القوات العراقية السيطرة بالكامل على مدينة كركوك يوم الجمعة 20 تشرين الاول الحالي، بعد انتزاع منطقة "التون كوبري" من مقاتلي البشمركة الكردية.

وتدعم (كوران) حق أكراد العراق في تقرير مصيرهم لكنها عارضت إجراء الاستفتاء في 25 أيلول قائلة إن التوقيت غير موفق.

وأجرت سلطات كردستان العراق، في أيلول الماضي، الاستفتاء على استقلال الإقليم عن الدولة العراقية، حيث بلغت نسبة التصويت في الاستفتاء 92 % , وسط معارضة الحكومة المركزية ببغداد و العديد من الدول ابرزها ايران وتركيا واميركا, والذي وصفته بأنه "غير شرعي".

ويهدف الاستفتاء غير الملزم إلى منح تفويض لرئيس الإقليم مسعود البرزاني لإجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار.

سيريانيوز