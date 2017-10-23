قال وزير الإعلام محمد رامز ترجمان، إن الحكومة السورية لا تعتبر أي أرض محررة إلا بدخول قوات الجيش العربي السوري إليها، ورفع العلم السوري فوقها.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء، الاثنين، عن ترجمان قوله بأن "ما حدث في الرقة وخروج تنظيم "داعش" الإرهابي منها هو بشكل من الأشكال شيء إيجابي، لكن من الضروري أن تدخل القوات السورية إلى المدينة وذلك بغض النظر عمن كان متواجدا هنا، "داعش" أم أية منظمة أو كتلة أخرى".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية, التي تشكل وحدات الشعب الكردية عمودها الفقري, أعلنت منذ ايام تحرير الرقة من مسلحي تنظيم "داعش" بالكامل، مدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف ترجمان أن الحكومة السورية لا تعتبر أي مدينة محررة إلا بدخول الجيش العربي السوري، ورفع العلم السوري فوقها، وهذا ينطبق على أي بقعة جغرافية سوريا.

وتابع ترجمان أن هناك من يحاول سرقة الانتصار في الرقة، عبر ما يتم طرحه من أن السعودية أو أمريكا أو غيرها ستقوم بإعادة إعمار الرقة أو أي مكان آخر، خارج إرادة الدولة السورية.

وأعلن الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا هلال هلال السبت الماضي أن الجيش النظامي سيستعيد مدينة الرقة, وذلك في أول تصريح من نوعه, بعد سيطرة قوات "سوريا الديمقراطية".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قالت، يوم الجمعة، إن محافظة الرقة، بما فيها مدينة الرقة وريفها، ستكون جزءا من سوريا "لا مركزية اتحادية".

سيريانيوز