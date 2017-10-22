أصيب شخص، يوم الأحد، حينما تمكنت الشرطة البريطانية من انهاء حادثة احتجاز رهائن تحت تهديد السلاح، في مجمع ترفيهي وسط البلاد.

ونقلت صحيفة "تلغراف" عن أحد موظفي الطوارئ قوله، ان "المشتبه به قد نقل الى المشفى، وتم اطلاق سراح الرهائن دون أن يصابوا بأذى".

ومن جهته قال مهدي امشار الرئيس التنفيذي لمجمع ترفيهي في مدينة نانيتن إن "رجلاً مسلحاً احتجز اثنين من افراد طاقم العمل كرهائن داخل صالة البولينغ".

وكانت الشرطة البريطانية قالت سابقاً إن حدثاً مستمراً يجري التعامل معه في ساحة ترفيهية وسط البلاد، بعد تقارير عن قيام مسلح باحتجاز رهائن.

وكانت وسائل إعلام قالت ان تقارير تفيد بوجود مسلح يحتجز رهائن في المجمع الترفيهي، لكن الشرطة لم تورد تفاصيل عن الحادث، مكتفية بتأكيد "أن ما يحدث في صالة البولينغ بحديقة بيرمودا ليس مرتبطا بأي نشاط إرهابي".

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن شهود عيان قولهم ان المنطقة مغلقة، وطائرات الهيلوكوبتر تحلق في المنطقة، كما تتواجد سيارات الإسعاف.

ويضم منتزه "بيرمودا" بجانب صالة البولينغ، قاعة سينما، ومنطقة ألعاب للأطفال، فضلا عن مركز رياضي.

وكان عدداً من الضحايا سقطوا يوم الاثنين الماضي اثر هجوم بالسكين بالقرب من محطة مترو في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت صحيفة " ديلي تلغراف" البريطانية قالت قبل يومين، ان العاصمة البريطانية لندن أصبحت أكثر خطورة من مدينة نيويورك مع ارتفاع نسبة العنف ومعدل الجرائم في الآونة الأخيرة.

و شهدت بريطانيا مؤخرا عدة حوادث مختلفة من دهس و إطلاق نار و طعن بآلات حادة وهجمات بالاسيد، ادت الى سقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن بريطانيا، رفعت في 29 أب 2014 حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.

سيريانيوز