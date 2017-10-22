وافق مجلس النواب المصري يوم الأحد، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن "إعلان حالة الطوارئ" لمدة 3 أشهر.

ونقلت وسائل اعلام عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قوله بأن "اعلان حالة الطوارئ مجددا إجراء ضروري لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب".

كما تعهد إسماعيل للنواب بعدم استخدام التدابير الاستثنائية المتاح استخدامها في ظل حالة الطوارئ "إلا بالقدر اللازم لمواجهة الإرهاب".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر يوم 12 الشهر الجاري قرارا وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم التالي.

وأيد جميع أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الجلسة يوم الاحد، قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، الذي بمقتضاه تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحماية ممتلكات المواطنين العامة والخاصة والحفاظ على ارواحهم .

ويسمح الدستور لرئيس الدولة بإعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز تمديدها إلا لفترة أخرى مماثلة على أن يوافق مجلس النواب في الحالتين.

من جهته، قال رئيس مجلس النواب علي عبد العال: "لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ في وقت يتعرض فيه المصريون لتهديدات إرهابية".

وكانت مصر قد أعلنت حالة الطوارئ بعد هجومين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في نيسان أسفرا عن مقتل 45 شخصا وإصابة عشرات آخرين وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما.

كما وقع في القاهرة وحولها عدد من الهجمات الصغيرة أعلنت المسؤولية عنها جماعة متشددة أخرى تسمي نفسها حركة سواعد مصر (حسم) ظهرت قبل أكثر من عام.

سيريانيوز