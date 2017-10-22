وصل وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، يوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، قادما من الرياض في ثاني محطات جولته الآسيوية.

وأفادت تقارير إعلامية أن زيارة الوزير الأمريكي إلى الخليج، تأتي في إطار مساع أمريكية لحل الأزمة الخليجية.

وكان تيلرسون بحث في وقت سابق من يوم الأحد، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، كما عقد مؤتمراً صحفياً مشتركا مع نظيره السعودي عادل الجبير، أعرب خلاله عن دعم واشنطن للتقارب الحاصل بين السعودية والعراق, مضيفاً أن إنشاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي يفتح صفحة جديدة في المنطقة.

وتتواصل في الخليج العربي أزمة منذ حزيران الماضي، قطعت إثرها السعودية والبحرين والامارات ومصر العلاقات مع قطر، وفرضت حصاراً عليها، بتهم "دعم الإرهاب".

وتعد هذه ثاني زيارة لتيلرسون إلى السعودية وقطر خلال 4 أشهر، بعد الزيارة التي أجراها في تموز الماضي وشملت السعودية وقطر والكويت.

يشار إلى أن جولة تيلرسون الأسيوية تستمر 6 أيام، وتشمل السعودية و قطر وباكستان والهند وسويسرا.

سيريانيوز