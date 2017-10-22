أعلنت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، إنها تتعامل مع حادث مستمر في مدينة ناننيتن وسط البلاد، مؤكدة انه ليس مرتبط بنشاط إرهابي، وذلك عقب تقارير عن احتجاز مسلح لرهائن داخل مجمع ترفيهي.

ونقلت صحيفة "اندبندنت" عن الشرطة البريطانية قولها " نتعامل مع حدث مستمر" في بيرمودا بارك في نانيتون"، وحثت الناس على عدم الاقتراب من المنطقة.

وكانت وسائل إعلام قالت ان تقارير تفيد بوجود مسلح يحتجز رهائن في المجمع الترفيهي، لكن الشرطة لم تورد تفاصيل عن الحادث، مكتفية بتأكيد "أن ما يحدث في صالة البولينغ بحديقة بيرمودا ليس مرتبطا بأي نشاط إرهابي".

ولم تورد شرطة وارويكشاير في مدينة نانيتن وسط انجلترا مزيدا من التفاصيل.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن شهود عيان قولهم ان المنطقة مغلقة، وطائرات الهيلوكوبتر تحلق في المنطقة، كما تتواجد سيارات الإسعاف.

ويضم منتزه "بيرمودا" بجانب صالة البولينغ، قاعة سينما، ومنطقة ألعاب للأطفال، فضلا عن مركز رياضي.

وكان عدداً من الضحايا سقطوا يوم الاثنين الماضي اثر هجوم بالسكين بالقرب من محطة مترو في العاصمة البريطانية لندن.

وكانت صحيفة " ديلي تلغراف" البريطانية قالت قبل يومين، ان العاصمة البريطانية لندن أصبحت أكثر خطورة من مدينة نيويورك مع ارتفاع نسبة العنف ومعدل الجرائم في الآونة الأخيرة.

و شهدت بريطانيا مؤخرا عدة حوادث مختلفة من دهس و إطلاق نار و طعن بآلات حادة وهجمات بالاسيد، ادت الى سقوط قتلى وجرحى.

يشار إلى أن بريطانيا، رفعت في 29 أب 2014 حالة التأهب في البلاد إلى ثاني أعلى مستوى، بسبب هجمات محتملة يجري التخطيط لها في سوريا والعراق.

سيريانيوز