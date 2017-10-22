استعاد يوفنتوس نغمة الانتصارات المحلية، بانتصار مهم على أودينيزي بنتيجة 6-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فريولي" ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وعلى ملعب "فريولي"، بدا يوفنتوس بطل المواسم الستة الأخيرة في طريقه لتعثر ثالث على التوالي بعدما اضطر لاكمال مباراته مع مضيفه اودينيزي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26، لكن فريق المدرب ماسيميليانو اليغري تجاوز هذه العقبة وحقق فوزا كبيرا في نهاية المطاف، بفضل ثلاثية لخضيرة.



ورفع يوفنتوس، القادم من تعادل وهزيمة في المرحلتين السابقتين، رصيده الى 22 نقطة واستفاد على اكمل وجه من انتهاء مواجهة السبت بين نابولي المتصدر وانتر الثاني بالتعادل السلبي لتقليص الفارق الذي يفصله عنهما الى ثلاث ونقطة على التوالي.



ولم تكن بداية يوفنتوس مثالية اذ وجد نفسه متخلفا منذ الدقيقة 8 بعد خطأ في منتصف الملعب سمح للكرواتي ستيب باريتسا في الانطلاق بهجمة مرتدة سريعة ثم تلاعب بجورجيو كييليني ببراعة قبل أن يسدد الكرة على يسار الحارس القائد جانلويجي بوفون.



لكن سرعان ما عاد فريق اليغري الى اجواء اللقاء بهدية من مدافع اودينيزي البرازيلي سمير دي سوزا الذي حول الكرة برأسه في شباك فريقه بطريقة غريبة اثر ركلة ركنية نفذها البوسني ميراليم بيانيتش، مانحا يوفنتوس التعادل في الدقيقة 14.



ولم ينتظر يوفنتوس طويلا لتسجيل هدف التقدم بكرة رأسية من الألماني سامي خضيرة اثر عرضية من الاكوادوري خوان كوادرادو (20)، لكن الفرحة لم تدم لأن الحكم رفع بطاقة صفراء ثانية بوجه الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بسبب احتجاجه، ما اضطر حامل اللقب لاكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26.



وفي بداية الشوط الثاني جاءت رأسية البرازيلي دانيلو لارانغيرا الذي وصلته الكرة اثر ركلة حرة (47) لتعادل الارقام من جديد.



لكن رجال أليغري ردوا بالطريقة ذاتها من ركلة حرة نفذها الأرجنتيني باولو ديبالا ووصلت الى دانييلي روغاني الذي حولها برأسه في الشباك بمساعدة القائم الأيسر (52)، ثم صعب يوفنتوس الأمور على مضيفه باضافة الهدف الرابع بسيناريو مشابه اثر ركلة حرة نفذها ديبالا ووصلت إلى روغاني الذي حولها برأسه نحو خضيرة، فسددها الأخير في الشباك (59) ثم اكمل ثلاثيته في الدقيقة 87 بعد تمريرة من الأرجنتيني غونزالو هيغواين.



واختتم بيانيتش المهرجان بتسديدة من خارج المنطقة تحولت من المدافع وخدعت الحارس (90).