ريال مدريد يتخطى إيبار بثلاثية بيضاء ويقلص الفارق مع المتصدر برشلونة اخبار الرياضة شارك

حقق ريال مدريد فوزا مهما على ضيفه إيبار بثلاثة أهداف نظيفة الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبهذا الفوز عاد النادي الملكي إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة مقلصاً الفارق مع برشلونة المتصدر إلى خمس نقاط.



وسجّل أهداف ريال مدريد وإيبار كلّ من باولو أوليفيرا (بالخطأ في مرمى فريقه) في الدقيقة 18 وماركو أسينسيو (28) والبرازيلي مارسيلو (82).



وافتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 18، بعدما تابع مدافع إيبار باولو أوليفيرا كرة عرضية برأسه في مرمى فريقه بطريق الخطأ، ثم أحرز صاحب الأرض هدفا ثانيا في الدقيقة 28 بعدما مرر إيسكو كرة عرضية قصيرة من الناحية اليسرى، قابلها ماركو أسينسيو بلمسة واحدة في الشباك.



وأضاع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مجموعة كبيرة من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني، لا سيما بعد دخول كريم بنزيمة الذي منح زميله حرية التحرك في الخط الهجومي، وترك البديل الآخر مارسيلو بصمته على مجريات المباراة بهدف في الدقيقة 82، مستغلا تمريرة ماكرة من بنزيمة. سيريانيوز 2017-10-22 20:11:25 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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