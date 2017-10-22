حقق توتنهام فوزا ساحقا على حساب ضيفه ليفربول، بنتيجة 4-1يوم الأحد، على ملعب "ويمبلي" في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقدم هاري كين للسبيرز في الدقيقة 4، وأضاف سون هيونج مين، الهدف الثاني، في الدقيقة 12.



وقلص محمد صلاح الفارق للريدز، بهدف في الدقيقة 24، ولكن السبيرز انتفضوا وسجلوا الهدف الثالث، في الدقيقة 45+3، عن طريق ديلي آلي، ثم اختتم الرباعية، الهداف هاري كين، في الدقيقة 56.



ورفع توتنهام رصيده، بقيادة مديره الفني ماوريسيو بوكتينيو، إلى 20 نقطة، في المركز الثالث، وتجمد رصيد ليفربول، بقيادة مديره الفني يورجن كلوب، عند 13 نقطة في المركز التاسع.



البداية كانت خاطفة وصاعقة من جانب توتنهام، الذي فرض حصارا هجوميا على دفاع ليفربول، ونجح الهداف هاري كين، بعد مرور 4 دقائق فقط، في تسجيل هدف التقدم من خطأ دفاعي ساذج للريدز، والحارس مينولييه، لينقض كين على الكرة ويهز الشباك.



وتمكن الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، من تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض، من خلال تمريرة عرضية متقنة، أودعها اللاعب الكوري الشباك في الدقيقة 12.



هدأ إيقاع السبيرز مع محاولات من ليفربول، عن طريق تحركات كوتينيو، وصلاح، الذي نجح في إعادة الريدز للمباراة في الدقيقة 21، عن طريق كرة بينية استغلها بسرعته، وأودعها الشباك ببراعة، إلا أن ديلي آلي نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 45+2، من تسديدة سكنت شباك الحارس مينولييه.



وفي الشوط الثاني، نجح هاري كين في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 56، عن طريق كرة انقض عليها في منطقة الجزاء، وحولها لمرمى مينولييه.