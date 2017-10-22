حذرت تركيا، من تسليم الولايات المتحدة إدارة مدينة الرقة، التي يشكل العرب نسبة 90% من سكانها، إلى عناصر "الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي" الذي تعتبره امتدادا لحزب العمال.

ونقلت وسائل اعلام عن نائب رئيس الوزراء التركي فكري إيشق، قوله, في تصريح صحفي بمدينة يالاوه شمال غربي تركيا، يوم السبت, ان "تسليم الرقة للأكراد سيولد مشاكل أخرى أكبر من السابقة وسيشعل فتيل صراع عرقي في المدينة".

واشار إلى أن "العديد من الدول فقدت سلطتها على أراضيها، ومنها سوريا، إذ أصبحت موضع تدخل العديد من القوى، بينها الولايات المتحدة التي نفذت عملية الرقة مع قوات "سوريا الديمقراطية".

وتعتبر تركيا وحدات " حماية الشعب" امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ ثلاثة عقود , كما أن كلاً من أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي يعتبرون حزب العمال منظمة إرهابية.

وسبق أن انتقدت تركيا الدعم الأمريكي للمقاتلين الأكراد في سوريا وتزويدهم بالسلاح والعتاد, كما اتهمت واشنطن بالانحياز للقوات الكردية, وذلك بعد رAفع صورة ضخمة للزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان في وسط الرقة.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، أعلنت الثلاثاء، فرض سيطرتها بشكل كامل على مدينة الرقة بعد طرد عناصر تنظيم "داعش".

يشار إلى أن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي يضم مجموعات كردية وعربية، يحصل على دعم بالفعل من قوات أمريكية بالإضافة إلى غطاء جوي من جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.