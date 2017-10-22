نشرة جديدة.. أسعار الخضار والفواكه بين الارتفاع والانخفاض والثبات الاخبار الاقتصادية شارك

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق, يوم الاحد, نشرة جديدة بأسعار الخضار والفواكه .

وحددت النشرة أسعار أنواع الخضراوات، حيث سجلت الأسعار ثباتاَ, ماعدا البطاطا والخيار, التي شهدت أسعارهما ارتفاعاً, مقابل انخفاض سعر الملفوف والباذنجان, مقارنة بالنشرة السابقة. كما حددت النشرة أسعار بعض أنواع الفواكه, حيث تبين ان الاسعار ثابتة, باستثناء الليمون حيث سجل انخفاضا بالسعر, مقابل ارتفاع سعر الرمان, مقارنة بالنشرة السابقة. سيريانيوز

2017-10-22 12:59:09 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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