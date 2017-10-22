فوز ثمين لاتلتيكو مدريد على ملعب سلتا فيغو ..وفياريال يواصل انتفاضته بالدوري الاسباني اخبار الرياضة شارك

انتزع أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً من مضيفه سلتا فيغو 1-0 الأحد في المرحلة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وسجّل الفرنسي كيفن غاميرو هدف اللقاء الوحيد (28)، ليقود أتلتيكو مدريد لفوزه الخامس هذا الموسم، علماً أنّ سجله ما زال خالياً من الهزائم رفقة فالنسيا الثاني وبرشلونة المتصدر.



وصار رصيد أتلتيكو مدريد 19 نقطة في المرتبة الثالثة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الذي سيواجه ضيفه إيبار، بينما تجمّد رصيد سلتا فيغو عند 11 نقطة.



وواصل فياريال صحوته بفوزه الكبير على ضيفه لاس بالماس 4-صفر .



وصمد لاس بالماس طيلة الشوط الأول قبل أن ينهار في الثاني وتستقبل شباكه 4 اهداف حملت تواقيع الدولي الكونغولي الديموقراطي سيدريك باكامبو (48) وماريو غاسبار (65) وخواكيم نافارو (67 خطأ في مرمى فريقه) والايطالي نيكولا سانتوني (90+3).



وهو الفوز الثالث على التوالي لفياريال بعد تعادل وخسارة، والخامس له هذا الموسم فرفع رصيده إلى 16 نقطة وارتقى إلى المركز الخامس مؤقتًا بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس الذي كان تغلب على ألافيس 2-صفر. سيريانيوز 2017-10-22 14:51:22 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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