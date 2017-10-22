استفاد بايرن ميونيخ حامل اللقب من تعادل بوروسيا دورتموند المتصدر مع مضيفه اينتراخت فرانكفورت 2-2، بعد فوزه على مضيفه هامبورغ 1-صفر في المرحلة التاسعة من الدوري الالماني لكرة القدم.

على ملعب فولكسبارك شتاديون وامام 57 الف متفرج، دفع هامبورغ ثمن طرد لاعب وسطه جيديون جونغ اثر عرقلة لاعب بايرن الفرنسي كينغسلي كومان اعترض عليها زملاؤه (39).



وفي الشوط الثاني، سجل بايرن هدفه عبر الفرنسي كورنتان توليسو اثر خطا دفاعي كبير في التشتيت وتمريرة من البديل توماس مولر الذي دخل بين الشوطين (52).



وكاد بايرن يسجل الثاني بعد تسديدة قوية من لاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا ارتدت من القائم الايسر (71).



وبعد إهداره فرصاً خطرة، اكتفى بايرن بهدف وحيد بعد سحقه هامبورغ 9-2 في 2013 و8-صفر في 2015 و2017.



وكان بايرن عزز وضعه في المجموعة الاوروبية الثانية بعد خيبة الخسارة امام باريس سان جرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة ادت الى اقالة مدريه الايطالي انشيلوتي واعادة التعاقد مع المخضرم يوب هاينكس، بفوزه على سلتيك الاسكتلندي 3-صفر.



بات رصيد بايرن 20 نقطة ويتأخر بفارق الأهداف عن دورتموند المتصدر.