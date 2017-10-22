احتفظ برشلونة المتصدر بفارق النقاط الأربع الذي يفصله عن أقرب منافسيه، بعد فوزه على ضيفه ملقا 2-صفر، كما واصل فالنسيا نتائجه القوية وسحق إشبيلية 4-0 في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 25 نقطة من أصل 27 ممكنة، بفارق 4 نقاط عن فالنسيا الذي سحق إشبيلية 4-صفر.



على ملعبه "كامب نو" وأمام 74 الف متفرج، افتتح برشلونة التسجيل بهدف جدلي، بعد عرضية من الظهير الفرنسي لوكا دينيي تجاوزت خط الملعب، تابعها الجناح جيرار ديلوفيو بكعبه في الشباك (2)، وسجل ديلوفيو (23 عاماً) هدفه الأول مع برشلونة في 16 مباراة.



وتنفس برشلونة الصعداء في الشوط الثاني عن طريق قائده المخضرم أندريس اينيستا، بعد تمريرة من الأرجنتيني ليونيل ميسي وتسديدة ارتدت من الدفاع في الشباك (56).



وبرغم عدم تسجيله، مرر ميسي الكرة الحاسمة الرقم 140 في الدوري إلى 360 هدفاً في 391 مباراة.



وحاول برشلونة أكثر من مرة إضافة الثالث، أخطرها بعد كرة مقشرة من سيرجي روبرتو أهدرها الأرووغوياني لويس سواريز أمام المرمى (74)، لتنتهي المباراة بثنائية للمضيف.



وواصل فالنسيا انطلاقته المميزة وحافظ على سجله خالياً من الهزائم في الدوري الإسباني هذا الموسم بتغلبه على إشبيلية 4 - صفر .



ورفع فالنسيا رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد إشبيلية عند 16.