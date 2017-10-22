أصدر السيد الرئيس بشار الأسد يوم الأحد, المرسوم رقم 302 للعام 2017 القاضي بتعيين محمد ماهر قباقيبي رئيسا لجامعة دمشق.

وتنص المادة (1) من المرسوم رقم 203 والذي صدر بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006 على أن يعين محمد ماهر قباقيبي الأستاذ في كلية العلوم بجامعة دمشق رئيسا لجامعة دمشق.

وتشير المادة (2) على أن يتقاضى الموما إليه تعويضات الوظيفة المعين بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

كما تنص المادة (3) من المرسوم الرئاسي على أن تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم من موازنة جامعة دمشق.

ويأتي تعيين محمد ماهر قباقيبي رئيسا لجامعة دمشق خلفاً للدكتور محمد حسان الكردي الذي ترأس منصب رئيس جامعة دمشق من تاريخ 21 أيلول 2014 ولغاية صدور المرسوم رقم 203.

ويشار إلى أن محمد ماهر قباقيبي من مواليد دمشق 11 أيار 1960 انتسب إلى كلية العلوم الطبيعية في دمشق كما نال الدكتوراه بمرتبة شرف من الجامعة الفرنسية, وكان أصغر عضو هيئة تدريسية في جامعة دمشق.

وشغل قباقيبي عددا من المناصب حيث شغل لفترة نائباً لعميد كلية العلوم للشؤون الإدارية، ومن ثم مديراً لمشفى التوليد الجامعي بجامعة دمشق.

وأعير قباقيبي خارج القطر لفترة زمنية كأستاذ في الخليج فكان، مديراً للمؤسسة التعليمية التي كان فيها ، بالإضافة إلى عملية التدريس، وعاد في عام 2005 م معاوناً لوزير التعلم العالي لشؤون الجامعات الخاصة و البعثات العلمية أيضاً لفترة بعدها, كما شغل منصب رئيساً للجامعة العربية الدولية، ورئيساً لمجلس أمناء الجامعة فيها، وذلك بقرار وزير التعليم العالي بين عامي 2013 – 2017