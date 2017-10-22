واصل الجيش النظامي عملياته العسكرية, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في محافظة دير الزور, حيث تمكن من استعادة بلدة خشام, فيما واصل معاركه لاستعادة حويجة صكر, حيث حقق تقدما فيها.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان "الجيش النظامي بالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة سيطر على بلدة خشام بريف دير الزور الشمالي الشرقي ".

ولفتت الوكالة إلى أن "وحدات من الجيش واصلت ملاحقة تنظيم “داعش” في منطقة حويجة صكر وحققت تقدماً ملحوظاً بعد سيطرتها على عدد من النقاط والمباني ".

واستعاد الجيش النظامي في الايام الاخيرة مدينة الموحسن والحسينية والبوليل وعدد من القرى قرى في الطرف الغربي لنهر الفرات, بعد انتزاعه مدينة الميادين ابرز معاقل "داعش".

كما بدأ الجيش النظامي منذ ايام عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على حويجة صكر, حيث حقق تقدما في المنطقة.

و تمكن الجيش النظامي في 5 أيلول الماضي من الوصول إلى مدينة دير الزور وفك الحصار عن جزء من المدينة, الذي استمر 3 سنوات, مدعوماً من تحالف عسكري يضم روسيا و"حزب الله".

كما تمكن الجيش النظامي من العبور أيضا إلى الضفة الشرقية لنهر الفرات, حيث حقق تقدما, وسيطر على مساحات فيها.

وتحاول قوات النظام , المدعومة من روسيا, توسيع نطاق سيطرتها داخل المحافظة, التي يسيطر التنظيم على الجزء الأكبر منها منذ عام 2014، في وقت تقود قوات "قسد", بدعم من التحالف الدولي , هجومًا منفصلاً، لكن وتيرة تقدمها أبطأ من القوات النظامية.