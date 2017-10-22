أفاد مصدر خاص, الأحد, بتعيين غسان اسكندر طراف قائداً للعمليات العسكرية ,خلفاً للعميد عصام زهر الدين الذي لقي حتفه قبل أيام في ديرالزور.

وأضاف المصدر الخاص لـ "سيريانيوز" أن غسان اسكندر طراف وهو برتبة عميد في الجيش النظامي تم تعيينه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في ديرالزور.

ويأتي ذلك عقب مصرع العميد في الحرس الجمهوري وقائد العمليات في دير الزور، عصام زهر الدين، بانفجار لغم في منطقة حويجة صكر داخل مدينة دير الزور.

وكان لزهر الدين دور في التقدم الذي أحرزته قوات الجيش النظامي في مدينة دير الزور، والمناطق المحيطة بها، والتي وصلت من خلالها إلى مدينة الميادين الإستراتيجية.

وكانت قوات الجيش بقيادة زهر الدين، فكت الحصار عن قواتها المحاصرة داخل مدينة دير الزور إضافةً إلى فك الحصار عن مطار دير الزور العسكري.

سيريانيوز