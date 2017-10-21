أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إطلاق قريب لمرحلة جديدة من عملية التسوية السورية, مشيرا الى أن تحرير الرقة كان إنجازا حاسما في الحملة ضد "داعش الإرهابي

وقال ترامب، في بيان له "يسرني أن أعلن أن القوات الديمقراطية السورية، شركائنا في معركة داعش في سوريا، نجحت في استعادة الرقة — عاصمة الجماعة الإرهابية التي نصبت نفسها، وقد قامت قواتنا معا بتحرير المدينة بأكملها من سيطرة "داعش"

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن تحرير الرقة كان إنجازا حاسما في الحملة ضد "داعش الإرهابي، لافتا الى أن "نهاية خلافة داعش في الأفق".

وقال ترامب "سننتقل قريبا إلى مرحلة جديدة سندعم فيها قوات الأمن المحلية ونعمل على تهدئة العنف في جميع أنحاء سوريا ونعزز شروط السلام الدائم حتى لا يعود الإرهابيون يهددون أمننا الجماعي مرة أخرى".

واشار الى إن قادة الإرهابيين وكذلك كل من يدعمهم "يجب أن يواجهوا العدالة"، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفائها سيدعمون المفاوضات الدبلوماسية لإنهاء العنف والسماح للاجئين بالعودة إلى ديارهم بسلام وتحقيق انتقال سياسي يكرم إرادة الشعب السوري.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, يوم الجمعة, أن عملية الولايات المتحدة في سوريا بعيدة عن الانتهاء، مؤكدا في الوقت ذاته أن تحرير الرقة إنجاز مهم في مكافحة "داعش".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الثلاثاء, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

كما أن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، الذي يضم مجموعات كردية وعربية، يحصل على دعم من قوات أمريكية بالإضافة إلى غطاء جوي من جانب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، تشن هجمات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ 2014, فيما تدخل الطيران الروسي في سورية الى جانب النظام بدءا من 30 ايلول عام 2015.



