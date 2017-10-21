ضحايا جراء سقوط قذائف في محردة ودرعا الاخبار المحلية شارك

سقط ضحايا يوم السبت جراء سقوط قذائف على محردة بريف حماه ودرعا.

وافادت وكالة سانا عن مصرع شخص ووقوع أضرار مادية جراء سقوط عدة قذائف صاروخية اطلقها ارهابيون ينتشرون في المناطق المتاخمة لريف ادلب الجنوبي على مدينة محردة السكنية “نحو 25 كم شمال حماة". واضافت الوكالة ان "الاعتداءات الإرهابية أسفرت أيضا عن نشوب حريق أخمده عناصر فوج الإطفاء من دون وقع إصابات بين الأهالي". وفي درعا, أصيب 3 أشخاص بجروح ووقعت أضرار مادية جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف الصاروخية على حي السل ومنطقة المحطة بمدينة درعا في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر. وأفادت سانا بأن "مجموعات مسلحة تتحصن في حي مخيم النازحين استهدفت بعدة قذائف صاروخية حي السل شمال الخط ومنطقة المحطة ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات الأهالي". ونقلت المراسلة عن مصدر طبي في مجمع العيادات الشاملة قوله إن "العيادات استقبلت 3 مصابين بجروح مختلفة حيث يتم تقديم العلاج اللازم لهم". يشار الى ان 3 اشخاص قتلوا, وأصيب 4 آخرون في الثالث عشر من الشهر الجاري جراء اعتداء المجموعات المسلحة بالقذائف على حي الكاشف بمدينة درعا في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر. سيريانيوز

2017-10-21 18:45:19 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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