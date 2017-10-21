شهدت مصر، يوم السبت، 3 حوادث سير أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا.



وقال مدير أمن أسيوط جمال شكر، في تصريحات صحفية، إنه "تلقى إخطارا يفيد بوقوع تصادم 3 سيارات على طريق أسيوط -البحر الأحمر، أحدهما محملة بركاب".

وأسفر حادث التصادم عن "مصرع 15 شخصا وإصابة 6 آخرين"، دون إشارة إلى سبب التصادم أو حالات المصابين.

وتزامن ذلك مع وقوع حادث مشابه, حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون، إثر تصادم حافلة نقل ركاب مع سيارة ملاكي أعلى محور 26 يوليو، غربي القاهرة، ما أدى إلى انقلابهما أسفل المحور بمحافظة الجيزة، غرب العاصمة، وفق بيان الصحة المصرية.

كما لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 8 آخرون، فى انقلاب سيارة , بالقرب من نفق سنور بنطاق محافظة بني سويف (وسط مصر)، وفق بيان لهيئة الإسعاف المصرية.

وشهدت عدة مناطق في مصر , في الاونة الاخيرة, حوادث سير مشابهة, اسفرت عن حدوث حالات وفاة وعشرات الاصابات.

وجاءت مصر في المرتبة الـ 16 عربياً، و109 عالمياً من 180 دولة، من حيث معدلات وفيات الحوادث البالغة 12.8 متوفى/100 ألف نسمة, بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية في 2015، الخاص بالسلامة على الطرق،