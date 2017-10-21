ألقت شرطة مالاوي,يوم السبت, القبض على 140 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعات تسعى لفرض القانون بأيديها، وتستهدف أناسا متهمين بأنهم مصاصو دماء.

وأفادت وكالة (رويترز) أنه يعتقد بأن يكون 8 أشخاص قتلوا في بلانتي، ثاني أكبر مدينة في البلاد، حيث مات شخص حرقا ومات آخر رجما بالحجارة.

و أشارت الوكالة, إلى أنه اعتقل شخصان آخران، بسبب تهديدهما مص دماء الناس، ولكن الشرطة قالت إنه لا توجد تقارير طبية لعمليات امتصاص للدماء في الوقت الحالي.

وكان متطوعون في جماعات تقتص لنفسها ظهرت في منتصف الشهر الماضي، عندما قتل حشد من الناس ثلاثة أشخاص، ممن يشتبه فيهم بأنهم من مصاصي الدماء.

ويعتقد زعماء محليون في جنوب مالاوي أن إشاعات مصاصي الدماء انطلقت عبر الحدود مع الجارة الموزمبيق، حيث أدت مثل تلك الإشاعات إلى وقوع أعمال عنف هذا الأسبوع.

وفي نفس السياق, استهدف محتجون الشرطة في الموزمبيق، اعتقادا منهم بأن عناصرها يحمون مصاصي الدماء المفترضين.

وكانت السلطات قد فرضت حظر التجول في مناطق من جنوب البلاد بداية الشهر الحالي، وتعهدت بفتح تحقيقات فيما جرى.

ويعتقد قرويون في تلك المناطق أن امتصاص الدماء البشرية تقليد من البعض ممن ينشدون الثراء، ويعتقدون أنهم يفشلون في القبض على مصاصي الدماء لأن هؤلاء يلجئون إلى السحر.

يشار إلى أن مالاوي تعد من إحدى أفقر بلدان العالم، نسبة التعلم فيها ضعيفة، واعتقاد الناس في الأرواح الشريرة والشعوذة أمر شائع, وكانت الشائعات ذاتها اندلعت قبل خمس سنوات.

سيريانيوز