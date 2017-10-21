قال رئيس وزراء إسبانيا، مارينو راخوي، يوم السبت، إن صلاحيات الحكومة الإقليمية في كتالونيا، ستنتقل إلى السلطات المركزية.

وأشار راخوي في تصريحات صحفية إلى أن بلاده لن تسعى لاستخدام الدستور أو المادة 155 من أجل تولي حكم كتالونيا بشكل مباشر", موضحا أن إسبانيا تسعى للدعوة لانتخابات في إقليم كتالونيا، تحل محل حكومتها الحالية، ضمن الظروف الطبيعية.

وتابع رئيس وزراء اسبانيا إن بلاده "لا تسعى لإلغاء الحكم الذاتي في كتالونيا، ولكنها فقط تسعى لإزالة المسؤولين في الإقليم الذين ينتهكون القانون", مضيفا "لذلك تمت إقالة الحكومة الحالية في كتالونيا، والدعوة لانتخابات جديدة في خلال أشهر".

وأعلن رئيس الوزراء الإسباني انتقال صلاحيات حكومة إقليم كاتالونيا إلى الحكومة المركزية، وفق المادة 155 من الدستور، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو الدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر في كتالونيا.

وتابع قائلا "لم تكن نيتنا أبدا فرض المادة 155… لكن البعض أراد أن يصل بنا إلى هذه اللحظة، ونهدف لإعادة القانون، والدعوة لانتخابات خلال 6 أشهر ضمن ظروف طبيعية في كتالونيا".

واردف رئيس وزراء اسبانيا "يجب التمهيد لمرحلة جديدة يتم فيها احترام القانون وحقوق المواطنين"، مشددا على أن الحكومة الإسبانية "ستعين وزيرا لإدارة الإقليم حتى إجراء الانتخابات خلال 6 أشهر".

وتأتي رئيس الحكومة الإسبانية ردا على الاستفتاء التي أجرته السلطات في الاقليم للاستقلال عن إسبانيا, والذي تم التصويت به على الانفصال عن اسبانيا.

ويسكن في كتالونيا نحو 7.5 مليون شخص وتتمتع حاليا بحكم ذاتي موسع من حكومة مدريد بما في ذلك السيطرة على السياسات الخاصة بها، والتعليم، والعناية الصحية.