أهدى المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي، فريقه تشيلسي الفوز على ضيفه واتفورد 4-2، بإحرازه هدفين في الفوز على ملعب "ستامفورد بريدج"، يوم السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان تشيلسي قد خسر مباراتيه السابقتين أمام مانشستر سيتي وكريستال بالاس، وفوزه على واتفورد وإن كان شاقا، سيخفّف من الضغوط على مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، الذي تشير التقارير إلى وجود خلافات بينه وبين إدارة النادي الأزرق.



وارتفع رصيد تشيلسي إلى 16 نقطة، وتقدم للمركز الرابع، أما واتفورد فتجمد رصيده عند 15 نقطة وهبط للمركز الخامس.



وافتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 12 عبر جناح الإسباني بدرو رودريجيز الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بالقائم وهزت الشباك.



ورد واتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول عن طريق عبد الله دوكوري، الذي تابع كرة مرتدة من ركلة ركنية في الزاوية الضيقة لمرمى حارس تشيلسي تيبو كورتوا.



ومع بداية الشوط الثاني، سجل لاعب يوفنتوس السابق روبرتو بيريرا، ثاني أهداف واتفورد عندما تابع تمريرة أرضية زاحفة بهدوء أمام المرمى دون أن يتعرض لرقابة، إلا أن باتشواي عادل الكفة لفريقه عندما أحرز برأسه هدفا في الدقيقة 71 بعد عرضية مميزة من بدرو.



وفي الدقيقة 87، أثمر ضغط تشيلسي عن هدف التقدم، عندما رفع البديل ويليان كرة عرضية مرت من أمام المتحفز باتشواي وقابلها الإسباني أزبيليكويتا برأسه في الشباك، ثم سجل باتشواي هدفه الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا الضائع عندما استغل كرة مقطوعة من الدفاع لينفرد بالمرمى ويسدد في شباك الحارس جوميز.