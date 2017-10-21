وقعت سوريا وإيران, يوم الجمعة, على مذكرة تفاهم للتعاون العسكري بین البلدین.

وقال رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري, في تصریح للصحفیین, بحسب وكالة (ارنا), بعد مراسم التوقیع على المذكرة , " لقد أكدنا في مذكرة التفاهم هذه على تطویر التعاون العسكري بمختلف أبعاده التدریبیة والعملانیة والاستخباریة واللوجیستیة".

ووقع اللواء باقري, في ختام زیارته الى دمشق, على المذكرة مع رئیس أركان الجیش والقوات المسلحة السوریة العماد علي عبدالله أیوب.

وبدأ باقري زيارة إلى سوريا يوم الأربعاء , التقى خلالها الرئيس بشار الأسد، ووزير الدفاع فهد جاسم الفريج, و رئيس هيئة الأركان العامة للجيش النظامي العماد علي أيوب, وتم بحث عدة ملفات, لكن ملف محاربة الإرهاب تصدر اللقاءات.

يشار إلى أن إيران تعد إحدى الدول الضامنة للهدنة السورية, كما تعتبر ابرز داعمي النظام السوري عسكريا، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي له, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.