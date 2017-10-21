أعلن عضو اتحاد المصدرين إياد محمد, يوم السبت, أن شحن المنتجات السورية عبر الخط البحري إلى روسيا سينطلق مع بداية الشهر القادم بمعدل أربع رحلات شهريا, وذلك بعد ايام على انعقاد اعمال اللجنة السورية الروسية المشتركة في سوتشي.

وأشار محمد, خلال اجتماع مصدري القطاع الزراعي مع شركة سي ام اي جي اس ام الروسية للنقل البحري في مقر اتحاد المصدرين في اللاذقية, إلى أن "اللقاء كان على جانب كبير من الأهمية حيث تمت خلاله مناقشة توقيت الشحن البحري نحو روسيا والأسعار المقترحة وسبل التغلب على الصعوبات التي قد تعترض سير عميلة الشحن".

وبين محمد أن "الخط الجديد سيشجع المصدرين على إبرام وتوقيع عقود جديدة مع السوق الروسية وخاصة في مجال التسويق الزراعي لأنه سيحل مشكلة الوقت كونه مباشرا ويسهل وصول البضائع المصدرة بشكل سليم إذ إن مدة الشحن الطويلة كانت تعرض المنتجات الزراعية للتلف".

كما ناقش المجتمعون تسويق المنتجات الزراعية ونقلها ضمن وخارج سورية والتسهيلات الحكومية المقدمة لتسويقها.

وتاتي هذه التصريحات بعد ايام انعقاد اجتماعات اللجنة الروسية-السورية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري حيث وقعت بعض الاتفاقيات والبروتوكولات لزيادة حجم التبادل التجاري بين دمشق وموسكو، وفتح الباب لجذب الاستثمارات، وتسهيل إجراءات حصول رجال الأعمال السوريين على تأشيرة دخول سنوية لعدة سفرات.

وكان رئيس غرف التجارة السورية غسان قلاع قال أنّ الصادرات السورية وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 ازدادت بمقدار 2,6 مرة، في حين ازدادت الصادرات من الحمضيات والفواكه السورية إلى روسيا بمقدار 11 مرة مقارنةً بعام 2015.

سيريانيوز