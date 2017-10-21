استهل الجيش حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الممتاز لكرة القدم بالفوز على الوحدة بهدفين دون رد في مباراة القمة التي جمعتهما على ملعب تشرين بدمشق وسط حضور جماهيري كبير في افتتاح البطولة.

وفاجأ الجيش منافسه بضغط هجومي كبير منذ انطلاقة صافرة البداية أثمر عن هدف مبكر في الدقيقة الرابعة من رأسية بهاء الدين الاسدي داخل منطقة الجزاء وواصل افضليته الهجومية بينما عانى الوحدة بقيادة مدربه الجديد أحمد الشعار من غياب التنسيق بين خطوطه الثلاثة فاكتفى بالتسديدات البعيدة التي جاءت أكثرها عبر أسامة أومري وباسل مصطفى الوافد الجديد إلى صفوف الوحدة قادما من تشرين.



وتمكن الجيش عبر هجمة مباغتة من تعزيز التقدم بهدف ثان احرزه عز الدين عوض (76).



وعلى ملعب الفيحاء بدمشق ضمن الجولة الأولى أيضا فاز الكرامة على الجهاد بثلاثة اهدف دون رد تناوب على تسجيلها عبيدة السقي ومهدي الحاج وعلي خليل.



كما فاز تشرين على الطليعة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب الباسل في اللاذقية وسجل هدفي تشرين محمود البحر بينما سجل للطليعة عبد القادر عدي.



وفاز النواعير على حطين في مباراتهما على الملعب البلدي في حماة بهدف دون رد سجله زاهر خليل وتعادل الوثبة مع المجد بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ملعب خالد بن الوليد في حمص حيث سجل للوثبة علي غصن وللمجد احمد قضماني وانتهت مباراة الاتحاد مع حرفيي حلب على ملعب رعاية الشباب في حلب بالتعادل السلبي.



وتختتم الجولة الأولى بلقاء واحد يجمع الشرطة مع المحافظة على ملعب الفيحاء بدمشق.