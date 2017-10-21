أعلن الأمين القطري المساعد لحزب البعث الحاكم في سوريا هلال هلال أن الجيش النظامي سيستعيد مدينة الرقة, وذلك في أول تصريح من نوعه, بعد سيطرة قوات "سوريا الديمقراطية", من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وقال هلال, في تصريحات خلال وجوده في بلدات بريف مدينة الرقة الجنوبي, إن "محافظة الرقة ستعود إلى حضن الوطن بفضل الجيش النظامي".

ويعد هذا التصريح هو الاول من نوعه, منذ استعادة قوات "سوريا الديمقراطية", المدعومة من التحالف الدولي, على كامل مدينة الرقة, من قبضة"داعش".

ولم يوضح المسؤول السوري فيما إذا كان الجيش النظامي سيخوض معارك عسكرية ضد قوات "قسد" لاستعادة الرقة.

ويأتي التصريح في وقت اعتبر مجلس الدوما الروسي ان سيطرة "قسد" على الرقة كانت مستحيلة, لولا مشاركة الجيش النظامي بالعمليات القتالية, بدعم من الطيران الروسي.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قالت، يوم الجمعة، إن محافظة الرقة، بما فيها مدينة الرقة وريفها، ستكون جزءا من سوريا "لا مركزية اتحادية".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), بدعم من التحالف, يوم الثلاثاء الماضي, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وجاءت العملية بعد خروج العديد من مسلحي "داعش" الى دير الزور, بموجب اتفاق مع "قسد", والتحالف الدولي, بقيادة واشنطن.