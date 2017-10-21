النجم السوري فراس الخطيب الهداف التاريخي للدوري الكويتي برصيد 147 هدفاً اخبار الرياضة شارك

بات نجم منتخب سورية لكرة القدم فراس الخطيب الهداف التاريخي للدوري الكويتي بعد وصوله للهدف 147 بفارق هدف عن لاعب القادسية السابق جاسم يعقوب.

وجاء هدف الخطيب الذي قاده لمرتبته الحالية في مرمى فريقه السابق العربي بعد أن سجل ركلة جزاء حصل عليها بنفسه في المباراة التي فاز بها فريقه السالمية بهدف دون رد.



وعبر الخطيب عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز متمنيا أن يستمر في أدائه المتميز مع فريقه في الموسم الحالي من أجل إهدائه لقبا في الدوري أو الكأس.



وكان الخطيب بدأ مسيرته الاحترافية في الكويت عام 2002 في صفوف النصر وتنقل خلال الخمسة عشر عاما الماضية بين أندية العربي والقادسية والكويت إضافة إلى احترافه في زاخو العراقي والأهلي وأم صلال القطريين وشنغهاي شينهوا الصيني وانضم هذا الموسم إلى السالمية وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الكويتي الشهر الماضي.



وساهم الخطيب بعد عودته إلى صفوف منتخبنا الوطني في آذار الماضي بوصول المنتخب إلى الملحق الآسيوي ضمن تصفيات كأس العالم في روسيا 2018 وكان على بعد خطوة من الوصول إلى الملحق العالمي لولا خسارته الصعبة أمام أستراليا في إياب الملحق بهدف مقابل اثنين بعد التعادل ذهابا بهدف لمثله. سيريانيوز 2017-10-21 11:57:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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