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4 جرحى بتفجير قنبلة يدوية في محل تجاري بالسلمية
الاخبار المحلية

افادت مصادر اعلامية يوم السبت عن اصابة 4 اشخاص بجروح جراء انفجار قنبلة في محل تجاري في مدينة السلمية بريف حماه.


وقالت المصادر ان شخصا قام برمي قنبلة يدوية داخل محل تجاري في المدينة اسفر عن اصابة 4 اشخاص.

وكانت سيدة لقيت مصرعها منذ ايام بإطلاق نار عشوائي بعد تعادل منتخب سورية الوطني مع نظيره الاسترالي في 5 الجاري.

وسقط عدد من الضحايا في الاونة الاخيرة في مدينة السلمية جراء سقوط قذائف اطلقها مسلحون على المدينة.

سيريانيوز
2017-10-21 13:48:14
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