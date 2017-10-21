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4 جرحى بتفجير قنبلة يدوية في محل تجاري بالسلمية
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الاخبار المحلية
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افادت مصادر اعلامية يوم السبت عن اصابة 4 اشخاص بجروح جراء انفجار قنبلة في محل
تجاري في مدينة السلمية بريف حماه.
وقالت المصادر ان شخصا قام برمي قنبلة يدوية داخل محل تجاري في المدينة اسفر عن
اصابة 4 اشخاص.
وكانت سيدة لقيت مصرعها منذ ايام بإطلاق نار عشوائي بعد تعادل منتخب سورية
الوطني مع نظيره الاسترالي في 5 الجاري.
وسقط عدد من الضحايا في الاونة الاخيرة في مدينة السلمية جراء سقوط قذائف
اطلقها مسلحون على المدينة.
سيريانيوز
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2017-10-21 13:48:14
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