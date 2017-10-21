4 جرحى بتفجير قنبلة يدوية في محل تجاري بالسلمية الاخبار المحلية شارك

افادت مصادر اعلامية يوم السبت عن اصابة 4 اشخاص بجروح جراء انفجار قنبلة في محل تجاري في مدينة السلمية بريف حماه.

وقالت المصادر ان شخصا قام برمي قنبلة يدوية داخل محل تجاري في المدينة اسفر عن اصابة 4 اشخاص. وكانت سيدة لقيت مصرعها منذ ايام بإطلاق نار عشوائي بعد تعادل منتخب سورية الوطني مع نظيره الاسترالي في 5 الجاري. وسقط عدد من الضحايا في الاونة الاخيرة في مدينة السلمية جراء سقوط قذائف اطلقها مسلحون على المدينة. سيريانيوز

2017-10-21 13:48:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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