أهدر بوروسيا دورتموند المتصدر تقدمه بهدفين واكتفى بنقطة التعادل أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 2-2 السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الألماني، فيما ضيّق لايبزيغ الخناق عليه بفوزه على ضيفه شتوتغارت 1-صفر.

وأخفق دورتموند (20 نقطة) في تعويض خسارته الأخيرة أمام لايبزيغ (2-3) الذي تقدم مؤقتاً إلى المركز الثاني (19 نقطة)، وينتظر الفريقان مباراة بايرن ميونيخ حامل اللقب بضيافة هامبورغ الخامس عشر حيث سيكون النادي البافاري أمام فرصة تصدر الترتيب في حال فوزه بفارق كبير.



واستفاد لايبزيغ من تعادل دورتموند، وقلّص معه الفارق إلى نقطة واحدة محققاً فوزه الرابع على التوالي على حساب ضيفه شتوتغارت 1-صفر.



وعجز شتوتغارت عن تحقيق الفوز خارج ملعبه للمرة الثامنة على التوالي، وهي أسوأ سلسلة له منذ 1974.



وعاد باير ليفركوزن الذي بدأ يستعيد توازنه بعد بداية متعثرة، بفوز كبير من أرض بوروسيا مونشنغلادباخ 5-1.



وقلب هانوفر السادس تأخره أمام مضيفه أوغسبورغ بهدف النمسوي ميكايل غريغوريتش (33) إلى فوز أول في خمس مباريات بعد تسجيله هدفين متأخرين عن طريق نيكلاس فولكروغ (76 و89).