استعاد الجيش النظامي, يوم السبت, السيطرة على مدينة القريتين في ريف حمص , بعد اقل من شهر على سيطرة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) عليها.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن "الجيش النظامي بالتعاون مع القوات الرديفة أعاد عبر عمليات عسكرية دقيقة تمكنت من استعادة السيطرة مجدداً على مدينة القريتين بالريف الجنوبي الشرقي التي كانت تحت سيطرة عناصر تنظيم "داعش".

وأضافت الوكالة أن "وحدات الهندسة في الجيش قامت بإزالة العبوات الناسفة والألغام التي زرعها عناصر التنظيم في المنازل والشوارع والساحات والمؤسسات الحكومية في مدينة القريتين".

وشنّ الجيش النظامي, في بداية تشرين الأول الجاري, عملية عسكرية في مدينة القريتين بريف حمص, عقب سيطرة تنظيم (داعش) عليها من جديد.

وكان الجيش النظامي استعاد السيطرة على مدينة القريتين في عام 2016 إثر انسحاب التنظيم منها بعد معارك عنيفة بين الطرفين.

وتحظى مدينة القريتين بأهمية استراتيجية نتيجة موقعها على طريق يربط مدينة تدمر الأثرية بريف القلمون الشرقي في محافظة دمشق.

وتأتي سيطرة "داعش" على القريتين , بعدما وسع النظامي من نطاق سيطرته بريف حمص الشرقي , حيث استعاد مدينة السخنة آخر معاقل "داعش" , وحقق تقدما باتجاه المحور الشمالي لـ جبل الشاعر وسيطر على قرى باتجاه جب الجراح, كما استعاد حقول نفط وغاز وتلال جديد بتدمر.

سيريانيوز