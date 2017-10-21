أصيب 4 أشخاص بجروح, يوم السبت, في هجوم بالسكين, نفذه رجل, بمدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة الألمانية, في بيان لها, عبر صفحتها على (تويتر), أن " مجهول هاجم عدداً من الأشخاص بسلاح أبيض في ساحة روزينخايم بلاتز بمدينة ميونخ, وأصاب 4 أشخاص بإصابات طفيفة".

وأشارت الشرطة الى انها "لاتزال تبحث عن المشتبه به الذي لاذ بالفرار مستقلا دراجة سوداء".

وحثت الشرطة المواطنين في المدينة على التزام منازلهم, فيما لم تعطِ أي تفاصيل عن دوافع الهجوم.

من جهته, قال ناطق باسم شرطة ميونيخ لوكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) ان 4 اشخاص اصيبوا بجروح طفيفة" بطعنات سكين.

وشهدت ألمانيا هجومي طعن في هامبورغ ومدينة فوبرتال إلبرفيلد غربي ألمانيا، في شهري تموز وآب الماضيين على التوالي، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة سبعة آخرين.