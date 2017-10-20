قالت قناة TV1 ان 59 شخصا لقوا مصرعهم واصيب 55 اخرين بجروح يوم الجمعة في تفجيرين انتحاريين، أحدهما في العاصمة الأفغانية كابل، والآخر في ولاية غور بوسط أفغانستان، بحياة 59 شخصا.

واستهدف التفجيران مسجدا للسنة في ولاية غور, ومسجد "الإمام زمان" الشيعي في كابل, بحسب القناة

قال الضابط بوزارة الداخلية الافغانية، أليماست موماند إن المهاجم توجه سيرا على الأقدام إلى المسجد الكائن في منطقة "دشتي برتش"، غربي كابل، وفجر نفسه هناك.

واضافت القناة بأن تنظيم "داعش" الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجوم كابل.

وسقط نحو 200 شخص بين قتيل وجريح، يوم الثلاثاء الماضي، إثر هجوم تبنته حركة "طالبان" استهدف مركزاً لتدريب الشرطة شرق أفغانستان.

وتشهد أفغانستان بين الحينة والأخرى هجمات انتحارية وتفجيرات، يتبناها عادة تنظيم "داعش"، الذي يتواجد في البلاد منذ عام 2015، أو حركة "طالبان".

سيريانيوز