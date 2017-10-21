شددت الأمم المتحدة, يوم الجمعة, على أهمية توفير الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين العالقين في مدينة الرقة.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قوله, في إيجاز صحفي، في نيويورك، ان الوضع في الرقة "مقلق", وهناك "أكثر من 300 ألف مدني عالق في الرقة بحاجة لمساعدات إنسانية"

وكانت الأمم المتحدة أبدت, منذ أيام, استعدادها للذهاب إلى مدينة الرقة, والعمل على ايصال المساعدات الإنسانية بعد انتهاء عملية تحريرها، وفرض الأمن هناك.

وزار يوم الأربعاء الماضي وفد رفيع من السعودية والولايات المتحدة إلى الرقة , حيث أبدى استعداده تقديم الدعم والمساعدة لمباشرة مشاريع إعادة إعمار المدينة.

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), يوم الثلاثاء الماضي, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وجاءت العملية بعد خروج العديد من مسلحي "داعش" الى دير الزور, بموجب اتفاق مع "قسد".