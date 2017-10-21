أعلن الجيش الإسرائيلي, صباح السبت, انه قصف 3 مواقع للجيش النظامي في القنيطرة, رداً على سقوط قذائف على الجولان, مصدرها الجانب السوري.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي, في بيان, نشر عبر صفحته على (فيسبوك), انه تم "إطلاق ٥ قذائف صاروخية في شمال هضبة الجولان, وتم العثور على ٤ منها داخل إسرائيل, و ردًا على ذلك قصف جيش الدفاع ٣ مدافع تابعة للنظام السوري".

وأشار البيان إلى أن "لجيش الإسرائيلي لن يحتمل أي محاولة للمس سيادة إسرائيل وأمن سكانها ويعتبر النظام السوري مسؤولًا عما يحدث داخل أراضيه".

وجاءت الحادثة بعد يومين على قصف الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا سوريا في منطقة قوس السنديانة في ريف القنيطرة فيما لم ترد انباء عن وقوع إصابات.

وأطلقت, يوم الأربعاء, صافرات الإنذار, في قواعد الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة, وذلك بعد سقوط قذائف من الجانب السوري.

وهدد رئيس وزراء الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, في وقت سابق من الشهر الجاري, باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها, وذلك في اول تصريح له, عقب استهداف الطيران الاسرائيلي بطارية للدفاعات الجوية السورية قرب دمشق.

وسبق للجيش الإسرائيلي ان أسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل, كما استهدف عدة مواقع للنظامي في ريف القنيطرة, ردا على سقوط قذائف على الجولان المحتل, مصدرها الأراضي السورية, مؤكدا ان "أمن إسرائيل" يعتبر "اولوية".

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.