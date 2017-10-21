قال مجلس النواب الروسي(الدوما)، يوم الجمعة, إن استعادة قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) مدينة الرقة من قبضة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), كان مستحيلاً, لولا مساعدة الجيش النظامي, المدعوم من الطيران الروسي.

ونقلت وكالة (سبونتيك) عن رئيس لجنة الدفاع في (الدوما)، يوري شفيتكين قوله، ان "قسد" لما استطاعت تحرير مدينة الرقة لولا قتال ومشاركة الجيش السوري في العمليات التي تساندها القوات الجوية الروسية".

وساند التحالف قوات "سوريا الديمقراطية" في حملتها ضد "داعش" على الرقة التي بدأت في تشرين الثاني الماضي وتضمنت هجوما استغرق شهورا.

وأضاف شفيتكين ان" إلهاء القوى الرئيسية أي الجيش السوري وحلفائه بمعارك ثنائية مع الإرهابيين، أعطى قوات سوريا الديمقراطية الأفضلية والسرعة للسيطرة على مدينة الرقة واستباق الجيش السوري بالوصول اليها".

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قالت، يوم الجمعة، إن محافظة الرقة، بما فيها مدينة الرقة وريفها، ستكون جزءا من سوريا "لا مركزية اتحادية".

وفي سياق متصل, رحب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، بتحرير محافظة الرقة من تنظيم "داعش" .

وأشار ريابكوف إلى أن تحرير الرقة يؤكد على "ضرورة تطوير التعاون الوثيق والشامل في مجال مكافحة الإرهاب، لتقليل التداعيات غير المرغوب فيها، بمثل تلك العمليات".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), بدعم من التحالف, يوم الثلاثاء الماضي, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

وجاءت العملية بعد خروج العديد من مسلحي "داعش" الى دير الزور, بموجب اتفاق مع "قسد", والتحالف الدولي, بقيادة واشنطن.