أكدت قيادة الجيش والقوات المسلحة, يوم السبت, تعرض أحد مواقعها العسكرية بريف القنيطرة, لقصف اسرائيلي, الأمر الذي أدى إلى وقع أضرار مادية.

وأوضحت قيادة الجيش, في بيان, نشرته وكالة (سانا), إن "الاعتداء الإسرائيلي جاء بعد أن أطلق الإرهابيون وبإيعاز من كيان الاحتلال قذائف هاون سقطت في منطقة خالية متفق عليها داخل الأراضي المحتلة لإعطاء ذريعة للعدو بتنفيذ عدوانه".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن, صباح السبت, انه قصف 3 مواقع للجيش النظامي في القنيطرة, رداً على سقوط قذائف على الجولان, مصدرها الجانب السوري.

وجاءت الحادثة بعد يومين على قصف الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا سوريا في منطقة قوس السنديانة في ريف القنيطرة فيما لم ترد انباء عن وقوع إصابات.

وأطلقت, يوم الأربعاء, صافرات الإنذار, في قواعد الجيش الإسرائيلي في مرتفعات الجولان المحتلة, وذلك بعد سقوط قذائف من الجانب السوري.

وهدد رئيس وزراء الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو, في وقت سابق من الشهر الجاري, باستهداف كل من يحاول مهاجمة إسرائيل أو تهديد أمنها, وذلك في اول تصريح له, عقب استهداف الطيران الاسرائيلي بطارية للدفاعات الجوية السورية قرب دمشق.

وسبق للجيش الإسرائيلي ان أسقط طائرات سورية مسيرة فوق الجولان لاقترابها من الجانب المحتل, كما استهدف عدة مواقع للنظامي في ريف القنيطرة, ردا على سقوط قذائف على الجولان المحتل, مصدرها الأراضي السورية, مؤكدا ان "أمن إسرائيل" يعتبر "اولوية".

ويخضع معظم الجانب المقابل للجولان المحتل لسيطرة فصائل مقاتلة، التي سيطرت على معبر القنيطرة عام 2015، ما أدى إلى انسحاب القوات الأممية التي كانت تراقب تنفيذ اتفاق فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل.

وتحتل إسرائيل هضبة الجولان منذ 5 حزيران 1967، وترفض الانسحاب منها تنفيذا لقراري مجلس الأمن الدولي 242 و338.