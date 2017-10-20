قالت تركيا, يوم الجمعة, أن قيام قوات كردية تدعمها الولايات المتحدة برفع صورة ضخمة للزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان في وسط الرقة يلحق مزيدا من الضرر بالعلاقات المتوترة أصلا بين أنقرة وواشنطن.

ونقلت وكالة (رويترز) عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ,قوله "إنني أتعجب، هل تريد الولايات المتحدة أدلة أخرى كي تقبل بأن ... وحدات (حماية الشعب الكردية) منظمة إرهابية".

وأضاف قائلا "عرض صورة لزعيم إرهابي لحزب العمال الكردستاني يضر العلاقات الأمريكية التركية بشدة, وبهذه الخطوة لا تتعاون الولايات المتحدة مع الإرهابيين وحسب بل تهدد مستقبل سوريا ".

وقال رئيس الوزراء التركي "كيف تفسر الولايات المتحدة صورة أوجلان في الرقة؟ هل هذه هي الطريقة التي يتعاونون بها معنا في الصراع ضد الإرهاب؟ إنكم لا تقفون معنا ضد الإرهاب ".

وتمكنت قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد), التي تضم مجموعات عربية وكردية ومدعومة من واشنطن والتحالف الدولي, يوم الثلاثاء, من السيطرة بشكل كامل على مدينة الرقة, بعد معارك مع ما تبقى من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ورُفعت صورة أوجلان, يوم الخميس, في حفل للاحتفال بانتزاع الرقة من أيدي تنظيم "داعش" في حملة قادتها وحدات حماية الشعب الكردية بدعم عسكري من واشنطن.

كما عرض تسجيل فيديو وزعه المكتب الصحفي لوحدات حماية الشعب قادة ومقاتلين من الوحدات وهم يهتفون "عاش أبو!" كما يعرف أوجلان بين أتباعه.

وتعتبر تركيا الوحدات امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يشن تمردا في جنوب شرق تركيا منذ ثلاثة عقود.

ويقضي أوجلان في الوقت الحالي عقوبة السجن في تركيا منذ عام 1999 , بتهمة الخيانة.

وتفاوض الرجل على هدنة من سجنه لكن اتفاقا لوقف إطلاق النار بين أنقرة وحزب العمال انهار قبل عامين ولقي آلاف حتفهم في جنوب شرق تركيا مع تجدد العنف.

وتأتي واقعة رفع صورة أوجلان وسط نزاع دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن بشأن احتجاز تركيا موظفا من القنصلية الأمريكية في اسطنبول, ودفع الحادث البلدين لوقف معظم خدمات التأشيرات.

ويشار إلى أن كلاً من أنقرة وواشنطن والاتحاد الأوروبي يعتبرون حزب العمال منظمة إرهابية.