اعلنت مصادر أمنية عراقية، يوم الجمعة، ان القوات العراقية سيطرت على كامل محافظة كركوك، وذلك بعد انتزاع منطقة "التون كوبري" من مقاتلي البشمركة الكردية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن المصادر قولها إن "قوات البشمركة انسحبت من بلدة التون كوبري التي تقع على نهر الزاب بعد اشتباك مع القوات العراقية المتقدمة بالأسلحة الآلية وقذائف المورتر وقاذفات الصواريخ".

وكان متحدث باسم الجيش العراقي قال في وقت سابق ان قوة من جهاز مكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بدأت في التقدم نحو التون كوبري الساعة السابعة والنصف صباح يوم الجمعة.

وكان الجيش العراقي دخل, يوم الاثنين, مبنى محافظة كركوك, وذلك عقب استعادة السيطرة على منشات حيوية ونفطية في المدينة, من قبضة القوات الكردية "البيشمركة", وسط أنباء عن فرار آلاف المدنيين.

وتقع منطقة التون كوبري، على الطريق بين مدينة كركوك وأربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.

وتعد كركوك من المدن الغنية بالنفط, وهي جزء من منطقة أجرت استفتاء كردستان على الاستقلال الشهر الماضي.

ولا تعد كركوك جزءا من إقليم كردستان الذي يتمتع بنوع من الإدارة المستقلة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن الأكراد يطالبون بضمها للإقليم مع مناطق أخرى يسكن فيها أكراد ويسمونها بالمناطق المتنازع عليها.

سيريانيوز