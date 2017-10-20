قتل شخص وأصيب 7 آخرون بجروح جراء هجوم بسكين نفذه رجل مسلح ، يوم الجمعة، داخل مركز تجاري بجنوب شرق بولندا.

وأفادت إذاعة ( RFM FV ) البولندية, أن رئيسة الوزراء بياتا شيدلو تولت الإشراف على التحقيق في الحادث.

وذكرت تقارير إعلامية بأن رجلا اعتدى على زبائن مركز "فيفو" التجاري بمدينة ستالوفا فولا، حيث اقتحم الجاني المبنى فجأة وأخذ يطعن أناسا كانوا بداخله بسكينه.

وقال شهود على الحادثة أن المهاجم كان يتصرف وكأنه في حالة جنون، ويوجه ضرباته بطريقة عشوائية، دون أن ينتقي ضحاياه.

وهرعت سيارات االإسعاف والشرطة إلى موقع الحادث، وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على المتهم فورًا في نفس مسرح الجريمة.

وقالت الشرطة أن الهجوم خلف 8 جرحى توفي أحدهم لاحقا في المستشفى متأثرا بجروحه.

وعقب إلقاء الشرطة البولندية القبض على الجاني تبين من التحقيقات أنه مواطن بولندي، من أبناء المدينة، في 27 من عمره.

وتعمل أجهزة الأمن البولندية على معرفة الأسباب التي دفعت الجاني إلى ارتكاب الجريمة.

سيريانيوز